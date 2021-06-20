المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تمكن الدفاعات الجوية بفضل الله من اسقاط طائرة تجسسية.

وأشار سريع الى أن الطائرة التجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) وتم اسقاطها بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

واكد العميد سريع، أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة لاحقا إن شاء الله.

كما اكد ان القوات المسلحة تؤكد أنها لن تألوا جهدا في القيام بمسؤلياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية.