المشهد اليمني الأول
مأرب على صفيح ساخن والعمق السعودي يشتعل
واشتداد معارك واسعة بمأرب تتزامن معها المسيرات
التي لم تتوقف عن استهداف قصف العمق السعودي
والمملكة تؤكد باعتراض 11مسيرة وما خفي أعظم
وموقع بروكينج ديفانس الأمريكي يؤكد
أن السعودية بالكامل في مرمى الصواريخ اليمنية
وامريكا تسحب منظومة الباتريوت.. والمرتزقة
في شكوى السحب وصراخ وجع الضربات الباليستية
وأنين سياسيّي المر.تزقة يترجم بالتغني بقرار
ادراج الأنصار بلائحة منتهكي حقوق الأطفال
الذي اصدره غوتريش للفوز بمنصب الأمين العام
ونيتنياهو يرفض تسليم منزل رئيس الوزراء
وبينيت يشتعل ويمهله أسبوع لتسليمه..
ومواجهات شديد للفلسطينيين مع الكيان
وأنين يهودي عالمي يضج بمواقع التواصل
من فوز رئيسي بالرئاسة ويصفوه بالمتشدد
يوم شديد لاينسى واثاره الجانبية كارثية
مرحلة الوجع الكبير
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يحيى البدري
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يحيى البدري