الرئيسية أخبار وتقارير المشهد العسكري بالفيديو.. شاهد تعرض المملكة السعودية لقصف صاروخي يمني منها الطائف بالفيديو.. شاهد تعرض المملكة السعودية لقصف صاروخي يمني منها الطائف أخبار وتقاريرالمشهد العسكريمميزة بالفيديو.. شاهد تعرض المملكة السعودية لقصف صاروخي يمني منها الطائف 20 يونيو، 2021 101 المشهد اليمني الأولتعرضت امس المملكة السعودية لقصف باليستي وطائرات مسيرة. وتعرضت منطقة الطائف لقـصف صاروخي عنيف، وذلك وسط فشل تام لمنظومات الدفاع الجوي السعودية. واكدت وسائل اعلام سعودية عن اعتراض اكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من اليمن. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين ارتكاب العدوان جريمة بحق اعلاميي اذاعة الحديدة وعمالها هام.. تحقيق بريطاني يكشف بالأدلة الدامغة والصور الجهة المتورطة بقصف سوق السمك ومستشفى الثورة بالحديدة (تفاصيل) المقالات المميزة مأرب – مشاهد حرارية لاسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية “سكان إيغل Scan... 20 يونيو، 2021 تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد... الشعب الإيراني يصفع الاعداء بعدة صفعات وينتخب السيد رئيسي رئيسا و... 20 يونيو، 2021 بالفيديو.. شاهد تعرض المملكة السعودية لقصف صاروخي يمني منها الطائف 20 يونيو، 2021 مأرب على صفيح ساخن والعمق السعودي يشتعل 20 يونيو، 2021 اسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع Scan Eagle في صرواح مأرب 20 يونيو، 2021