تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد...