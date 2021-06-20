المشهد اليمني الأول

تعرضت امس المملكة السعودية لقصف باليستي وطائرات مسيرة.

وتعرضت منطقة الطائف لقـصف صاروخي عنيف، وذلك وسط فشل تام لمنظومات الدفاع الجوي السعودية.

واكدت وسائل اعلام سعودية عن اعتراض اكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من اليمن.

 

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