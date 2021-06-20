المشهد اليمني الأول

ماحدث بالأمس في العمق السعودي فقط!!

ينبأ عن عملية هي الأوسع عن السابقات!!

وأكد التحالف اعتراض اكثر من17مسيرة!!

كما أكد مواطنون عن سماع انفجارات

في الطائف وعسير والرياض وجدة

وهناك فيديوهات موثقة عن ذلك

وفي كل عملية عسكرية بالعمق

يعلن التحالف اعتراض نصف العدد

من الباليستيات والمسيرات في العملية

تخيلوا بالأمس اعلنوا اعترض 17 مسيرة!!

يعني على الأقل يوجد بالعملية 20 مسيرة

بغض النظر عن الباليستيات، صحيح انها اقل

لكن يبدوا انها لاتقل عن 10 وهذا تصعيد كبير

وأعتقد ان أكبر عملية بالعمق السعودي

كانت عدد المسيرات فيها 15 او اقل

الذي يبشر عن عملية واسعة جدا

المشكلة ليس في هذا!!

المشكلة ان العميد سريع لحد الأن لم يعلن!!

والذي يبشر استمرار تلك العملية الواسعة!!

وفي حالة لم يعلن سريع بالساعات القادمة

فأعتقد ان العملية ستستمر حتى يتم

السيطرة على اهم موقع استراتيجي بمأرب

والذي يعني تزامن العملية في العمق السعودي

مع اقتحامات مأرب حتى تحرير الطلعة الحمراء

والذي ينتج عنه السيطرة على مدينة مأرب ناريا

وهذا العدد الكبير للمسيرات بالعمق السعودي

لا يعني قصف مرابض الطائرات الحربية فقط!!

لإعاقتها عن الطيران وقصف مواقع مأرب

بل يعني قصف أهداف اقتصادية وعسكرية

وحيوية اضافة الى قصف مرابض الطائرات

وفي اهم المحافظات بينها العاصمة الرياض

وفي كل عملية عسكرية يتم تنفيذها

يظهر عسكريون ومحللون ينبهون ويؤكدون

ان تلك العمليات وذلك التصعيد في العمق

لا يعني الدخول في مرحلة الوجع الكبير!!

ولكن بعد افشال مفاوضات السلام

والتعنت باستمرار العد.وان والحصار

وايقاف ملف الأسرى واستمرار الجرائم

والتصعيد الأمريكي والأممي بقرارتهم

كل تلك المؤشرات، كأنها ترفع الشارة!!

شارة ابتداء مرحلة الوجع الكبير

ومرحلة الوجع الكبير بالعمق السعودي

لا يعني عمليات عسكرية تحذيرية!!

وإنما عمليات عسكرية انتقامية شديدة

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يحيى البدري