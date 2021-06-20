المشهد اليمني الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما وزاريا بخصوص ارقام جلوس الطلبة المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة الاساسية والثانوية وقيام المدارس الاهلية باحتجازها تحت مبرر الرسوم.

اصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما وزاريا جديدا حصلت 26 سبتمبر نت على نسخة منه بخصوص ارقام جلوس الطلبة المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة الاساسية والثانوية وقيام المدارس الاهلية باحتجازها تحت مبرر الرسوم.

إجراءات رادعة

ووجه نائب وزير التربية والتعليم قاسم الحمران سرعة صرف كافة المدارس الاهلية ارقام جلوس الطلبة وبصورة عاجلة ليتمكنوا من دخول الاختبارات مشيرا إلى أن قطاع التعليم سيتخدذ اجراءات رادعة بوقف تراخيص كل مدرسة تتسبب في حرمان اي طالب من اداء الاختبارات نتيجة حجز أرقام الجلوس.

وأكد الحمران تزايد ابكاوس المرفوعة من أولياء الامور إلى الوزارة بشأن حجز أرقام جلوس ابناءهم من قبل إدارات المدارس الاهلية تحت مبرر تأخر سداد الرسوم الجزئية أو الكلية.

وأشار إلى أنه بالرغم من قناعة الوزارة بأحقية هذه المدارس في تحصيل رسومها إلا أنها تمنع قرارات حجز أرقام الجلوس وحرمان الطلاب من أداء الاختبارات وبالذات في ظل الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة العدوان الغاشم والاثار النفسية المترتبة على الطلاب من مثل هذه الاجراءات.