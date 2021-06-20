اغتيال المعارضة الإماراتية “آلاء الصديق” وسط لندن

المشهد اليمني الأول

توفيت المعارضة الإماراتية الشهيرة “آلاء الصديق” أمس السبت في بريطانيا, وسط اتهامات حقوقية بتدبير عمليات اغتيال لها بحادث سير.

وكانت المعارضة الإماراتية آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح.

وذكر ناشطون أن آلاء توفيت في حادث سير غامضة بالعاصمة لندن.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012، و شاركت في فعاليات عدة فضحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واضطرتها لتخرج منفية خارج بلدها.

وعبّر المغردون في أنحاء العالم العربي عن تعازيهم لوفاة آلاء المفاجئة، مشاركين كتاباتها وكلماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.