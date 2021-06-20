المشهد اليمني الأول

هز انفجار عنيف، اليوم الأحد، معسكر لمليشيا الاحتلال في عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر بعدن ان عبوة ناسفة ادت إلى انفجار عنيف داخل معسكر تابع لمليشيا الانتقالي في مدينة الشعب غرب المدينة.

واضافت المصادر ان الانفجار وقع داخل معسكر الدعم والإسناد أثناء استعدادات لعرض عسكري لقوات الانتقالي، مشيرة إلى أن الإنفجار خلف جرحى كما ادى الى حالة من الهلع في صفوف مليشيا الاحتلال.

يشار إلى عودة الخلافات الحادة بين أقطاب المرتزقة المدعومين من السعودية والإمارات، ممثلين بميليشيات حزب الإصلاح ومايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وكانت قد حذرت مصادر جنوبية من عودة حزب الإصلاح إلى اجتياح الجنوب، وسط اتهامات متبادلة بين المرتزقة حول تنفيذ مايسمى بإتفاق الرياض.