المشهد اليمني الأول

باستخدام الأطقم العسكرية وبقوة السلاح عصابة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا يقودها المدعوا / بكر سرحان شقيق صادق سرحان أعتدت ونهبت أرضية تملكها نساء ورثة المواطن / هاشم سلطان الترجمي أمام مدرسة الوحدة في حي المسبح بالقرب من منزل صادق سرحان.

وحاولت “النساء” أن تتوسل للعصابة المسلحة وتناشدهم بحجر الله يتوقفوا فكان الرد اطلاق الرصاص بكثافة عليهن.

يشار الى أن هناك أوامر قضائية صادرة بوقف العمل في الأرضية ولكن لا سلطة على عصابات الإجرام بمدينة تعز.

سطو على اراضي نساء ايتام بالشيول ثم اطلاق رصاص ليس في فلسطين المُحتلة بل في تعز المُحتلة في حي المسبح بالقرب من منزل الخائن صادق سرحان قائد مايسمى اللواء 22ميكا حيث قام ابن المذكور بكر بالاعتداء ونهب ارضية تملكها نساء ايتام ورثة المواطن / هاشم سلطان الترجمي امام مدرسة الوحدة في حي المسبح .

هذا ويعتبر صادق سرحان من هوامير نهب الاراضي في تعز وبالاطقم العسكرية التابعة لتحالف العدوان وعيني عينك ..

صورة مع التحية ..

لمن يدافعون عن عارضة الازياء انتصار الحمادي واخص بالذكر ، الساكنين بصنعاء الاستاذ / احمد سيف حاشد هاشم والاستاذ / عبد الوهاب قطران ومعهم المثقف/ خالد الدوشان

والجدير بالذكر ان السفير البريطاني مايكل آرون غرد اليوم بصفحته تويتر واشاد بالمناظلة عارضة الازياء انتصار الحمادي .

باستخدام الأطقم العسكرية وبقوة السلاح عصابة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا يقودها المدعوا / بكر سرحان شقيق صادق سرحان تعتدي وتنهب أرضية تملكها نساء ورثة المواطن / هاشم سلطان الترجمي أمام مدرسة الوحدة في حي المسبح بالقرب من منزل صادق سرحان.

حاولت “النساء” أن تتوسل للعصابة المسلحة وتناشدهم بحجر الله يتوقفوا فكان الرد اطلاق الرصاص بكثافة عليهن.

يشار الى أن هناك أوامر قضائية صادرة بوقف العمل في الأرضية ولكن لا سلطة على عصابات الإجرام بمدينة تعز.