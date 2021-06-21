المشهد اليمني الأول

أكد قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار، أن التحرير بفعل المقاومة بات أقرب، والشعب الفلسطيني صنع النصر بما تحمل من قهر وحصار واحتضان للمقاومة.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن السـنوار خلال لقائه الوجهاء بغزة، قوله: “أنا على ثقة أن الكثيرين منكم (الوجهاء) ممن بلغ من العمر عتيا ستدب فيهم يوم الزحف الأعظم روح الشباب وسيتسابقون على الكلاشينكوف ويصارعون الشباب، ونحن على موعد قريب للصلاة في المسجد الأقصى محرراً معززاً”.

وأكد السنوار أن طبائع الفلسطينيين لم تتغير بحملات التطبيع والانهزام.