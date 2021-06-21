المشهد اليمني الأول

دشن وكيل محافظة ذمار عباس العمدي اليوم، المخيم الطبي المجاني لأمراض السكر وضغط الدم، يقيمه مركز غزة الطبي بمدينة معبر.

وخلال التدشين بحضور مدير مديرية جهران إسماعيل عبد المغني، أشاد الوكيل العمدي بجهود المركز في إقامة المخيم.. لافتا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في التخفيف من المعاناة الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما دعا مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد الحجي، المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة إلى المنافسة في إقامة المخيمات الطبية التي تستهدف الفقراء والمحتاجين خاصة في ظل الظروف الراهنة.

بدوره أوضح مدير المركز علي شمس الدين، أن المخيم يقدم على مدى أربعة أيام خدمات المعاينة والفحص والأدوية لعدد 500 شخص من الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين.