المشهد اليمني الأول

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون المحطة الأولى لوزير الخارجية الجديد يائير لابيد.

ونقل موقع “واللا” العبري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن زيارة لابيد إلى الإمارات ستكون الزيارة الأولى له إلى الخارج بصفته وزيرا للخارجية، وأشارت إلى أن لابيد سيلتقي بوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

ولفت موقع “واللا” أن لابيد سيكون أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ اتفاقيات التطبيع، وأوضحت أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لابيد سيجتمع مع ولي العهد والحاكم الفعلي للإمارات الأمير محمد بن زايد”.

ولم يكشف الموقع العبري موعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أبو ظبي.