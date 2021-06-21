المشهد اليمني الأول

جهاز المناعة لدينا هو دفاع طبيعي يمنعنا من الإصابة بالأمراض، إذ أن هناك شبكة واسعة من الخلايا والأنسجة التي تبحث عن الغزاة وتهاجمهم إذا حاولوا إحداث أي ضرر. ومع ذلك فإن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تلعب دورا مهما في بناء مناعتنا، مثل التغذية والتمارين الرياضية وما إلى ذلك.

دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات المهمة التي تحتاج إلى إجرائها لتقوية دفاعاتك الطبيعية، بحسب موقع “onlymyhealth”.

1. تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة

يعني الغذاء النباتي الكامل وجود المزيد من الفواكه والخضروات والبذور الغنية بمضادات الأكسدة.

تساعد مضادات الأكسدة في بناء نظام دفاعك الطبيعي وزيادة مناعة الجسم. ويقلل الطعام النباتي الكامل أيضا من الالتهاب ويحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع مسببات الأمراض الضارة من إزعاج جسمك.

كما أن الألياف الموجودة في المواد الغذائية للنباتات الكاملة تغذي أمعائك وتحافظ عليها آمنة من البكتيريا.

2. تناول الدهون الصحية

نحتاج دوما إلى التحقق من نوع الدهون التي نتناولها، فالدهون المشبعة ليست جيدة وهي سبب للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية والمشاكل الصحية، في حين أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يحسن صحتك بشكل كبير ويعزز نظام المناعة لديك.

يرتبط زيت الزيتون والمنتجات الغذائية الدهنية الصحية أيضا بخصائص عالية مضادة للالتهابات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.

وزيت الزيتون ايضا مفيد في مكافحة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض. يمكن أن تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل بذور الشيا مصدرا مفيدًا لبناء دفاعات طبيعية في جسمك.

3. خذ قسطا كافيا من الراحة

يحتاج جسمك إلى النوم والراحة بشكل صحيح لإنتاج المزيد من الخلايا المناعية. يمكن أن يسبب النوم غير الكافي مستويات أعلى من القابلية للإصابة بالمرض. يمكن أن يجعلك النوم لمدة ست ساعات أو أقل عرضة للإصابة بأمراض أكثر من الشخص الذي ينام لمدة 8 ساعات.

الحصول على نوم مناسب يقوي مناعتك الطبيعية ويحارب الأمراض. يجب أن يحظى البالغون بـ 7 ساعات على الأقل من النوم ويجب أن يأخذ الأطفال الصغار حوالي 8-10 ساعات من النوم يوميا.

4. مارس التمارين الرياضية المعتدلة

التمرين دائما صحي لجسمك. لكن في بعض الأحيان، قد يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة إلى تثبيط جهاز المناعة لديك. في حين أن القيام بتمارين معتدلة بانتظام يمكن أن يعزز دفاعاتك الطبيعية ويساعدك على الابتعاد عن الأمراض، ويقلل الالتهاب ويدعم إنتاج المزيد من الخلايا المناعية. يمكن أن تشمل تمارين الجلسة الواحدة المشي السريع وركوب الدراجات والركض والسباحة وما إلى ذلك. لتعزيز دفاعاتك الطبيعية، استهدف ممارسة 30 دقيقة تقريبا من التمارين المعتدلة في اليوم.

5. الحد من السكريات المضافة

السكريات المكررة والمضافة هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن والسمنة. تسبب السمنة العديد من أمراض القلب والسكري وغيرها الكثير.

عن طريق تقليل السكريات المضافة من نظامك الغذائي، يمكنك تقليل الالتهاب وكذلك المساعدة في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعدك هذا أيضا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ومع إمكانية أن تتسبب الأمراض المزمنة في إضعاف جهاز المناعة، فإن الحد من السكريات المكررة والمضافة مهم لتعزيز الدفاعات الطبيعية.

6. تناول المزيد من الأطعمة المخمرة

تعتبر الأطعمة المخمرة مفيدة للجسم لأنها تحتوي على بكتيريا جيدة تسمى البروبيوتيك والتي تملأ الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الأطعمة المخمرة إلى ازدهار بكتيريا الأمعاء التي تساعد الخلايا المناعية على التفريق بين الخلايا الطبيعية والصحية والكائنات الضارة التي تدخل الجسم.

يمكن إعطاء الأطفال الحليب المخمر الذي يمكن أن يحسن مناعتهم ويقلل من معدل الإصابة بالعدوى بنسبة 20%.

إذا لم يكن لديك طعام مخمر، فيمكنك أيضا اختيار مكملات البروبيوتيك المتوفرة في السوق.

7. إدارة التوتر

التوتر هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة المناعة لدينا. إذا كان الشخص يعاني من الكثير من التوتر، فمن المرجح أن يعاني مشاكل صحية مزمنة. يقتل التوتر الخلايا المناعية السليمة في الجسم.

يمكن أن يلعب تخفيف التوتر والقلق دورا كبيرا في تعزيز دفاعاتك الطبيعية وبناء نظام مناعة صحي.

للتخلص من التوتر، يمكنك التأمل، وممارسة الرياضة، وممارسة اليوجا، أو ممارسة أي هواية أخرى تنعش عقلك وتحافظ على صحتك.