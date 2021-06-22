المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن اسقاط طائرة تجسسية ثانية في مأرب.

‏وأوضح العميد سريع أن اسقاط الطائرة تم بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب وتم استهدافها أثناء تنفيذها لعمليات عدائية.

وكانت قد تمكنت الدفاعات الجوية أمس الأول الأحد من اسقاط طائرة من ذات النوع في أجواء صرواح بصاروخ مناسب.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد حرارية للحظات إسقاط طائرة التجسس الأمريكية سكان إيغل Scan Eagle”.

وكانت قد أكدت القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بمسؤلياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية.

مواصفات Scan-Eagle