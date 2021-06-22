المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة”لا نوفيل تريبيون” الفرنسية إن اليمنيون مستعدون لمواجهة إسرائيل.. وأنهم يريدون المشاركة إلى جانب محور المقاومة الفلسطينية للدفاع عن الأراضي المقدسة.. وسيدعمون فصائل المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والمجاهدين.

وأكدت أن حركة المقاومة اليمنية ( الجيش واللجان الشعبية) المعروفة بعداوتها الشديدة لإسرائيل والتي تحمل أجزاء من شعارها بما في ذلك خطوط ”الموت لإسرائيل“ واللعنة على اليهود“، تريد المشاركة في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين “المسجد الأقصى” والمدينة المقدسة «القدس» ضد إسرائيل.

قال “عبد الوهاب المحبشي” عضو المكتب السياسي الأعلى خلال مداخلة على قناة التلفزيون اللبناني الميادين “أنصار الله ستكون جزءا من المعادلة دفاعاً عن القدس. وأكد أن “العدو” الإسرائيلي لا يمكن أن يوقف هجماته ما لم تتمكن قوات المقاومة من استهداف الأراضي الداخلية الإسرائيلية.

ودعا تل أبيب إلى الاستماع إلى تحذيرات قادة محور المقاومة، وهو تحالف معارض لإسرائيل والولايات المتحدة، لأنهم يفعلون ما يقولون، على عكس الجامعة العربية.

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل والإمارات تعملان معا لبناء قاعدة جوية عسكرية غامضة في جزيرة “ميون”اليمنية وهي جزيرة بركانية تقع قبالة سواحل اليمن.. مضيفة أن إسرائيل موجودة وراء الراية الإماراتية في جزيرة ميون في البحر الأحمر.

الصحيفة رأت أنه على الرغم من أن الأراضي التي يسيطرون عليها تبعد أكثر من 1600 كم عن إسرائيل، إلا أن قادة المقاومة اليمنية قد هددوا مراراً وتكراراً بمهاجمة الدولة اليهودية في حالة وقوع هجمات على أراضيها، أو إذا هاجمت إسرائيل حلفائها في البلدان الأخرى.

ومع أحتدام المعارك والتصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في الشهر الماضي، تعهد عضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي” بأن الشعب اليمني بالفعل سيدعم القضية الفلسطينية بالمال والسلاح والمقاتلين أو المجاهدين.