المشهد اليمني الأول

أبلغت السعودية حكومة المرتزقة أنها لن تستطيع تقديم أي دعم إضافي لمأرب، في ظل عدم إجراء تغييرات حقيقة في بنية القوات وتقديم خطط واقعية وحقيقية للمواجهة.

وقال مسؤول عسكري موالي للعدوان طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن الشرعية المزعومة عبر رئيس هيئة الأركان التابع للمرتزقة أبلغت السعودية يوم الأحد الماضي أن الوضع في مأرب خطير ويتطلب دعم بالأسلحة، والإمدادات اللازمة بشكل فوري، لكن مسؤول تحالف العدوان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رد على رئيس هيئة الأركان التابع لقوات الفار هادي أن ما تم تقديمه لجبهة مأرب يكفي للسيطرة على كل اليمن، إذا وجدت النية والعزم، مضيفا: أرونا جيشا حقيقيا لنقدم لكم الدعم.

وكشفت منصة ساعة الصفر أن سجالاً عنيفاً يدور في أروقة حكومة المرتزقة بالرياض كان وراء إصدار الحكومة بياناً مساء الاثنين ،ناشدت فيه”المجتمع الدولي”لوقف هجوم الجيش واللجان الشعبية على مـأرب.

وبحسب المنصة فإن قيادات المرتزقة أصيبت بخيبة امل من ردود السعوديين بشأن مـأرب.