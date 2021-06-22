المشهد اليمني الأول

أكدت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” جو بيكر، أن عدم ادراج “اسرائيل” وتحالف العدوان الذي تقوده “السعودية” ضد اليمن يعد خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب.

وقالت بيكر في تصريح لوكالة أنباء “الأناضول” إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا زال يمنع إدراج “إسرائيل” و”التحالف السعودي في اليمن” على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، المعروفة بـ”قائمة العار”.

وأضافت: “إن غوتيريش أنقذ الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقهم من خلال عدم إدراج “إسرائيل” و”التحالف الذي تقوده السعودية” وغيرهم من المنتهكين في قائمة العار”.

وتابعت قائلة: “الآن بعد ضمان ولايته الثانية كأمين عام، يجب عليه التخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق.. ويجب أن يصر مجلس الأمن الدولي على إدراج كافة المخالفين بالقائمة”.