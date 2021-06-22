المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير نشرته مساء الإثنين أن السيد عوض الله، الذي طور علاقات مع السعودية بعد ترك الحكومة الأردنية منذ أكثر من عقد، والشريف حسن يواجهان تهم الفتنة والتحريض على معارضة النظام السياسي.. وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها الصحيفة فإن المتهميْن قد يواجهان 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانتهم.

قال محامو المتهميْن إن كلاهما قدّما إقرارا ببراءتهما. وقال محامي السيد عوض الله، محمد عفيف، إن المحاكمة تم تأجيلها حتى يوم الثلاثاء ومن المرجح أن تستغرق أكثر من شهرين. بعد جلسة استغرقت أربع ساعات استمعت فيها المحكمة إلى شاهدين، أظهر مقطع فيديو على الإنترنت سيارتين سوداويتين من نوع SUV تبتعدان عن قاعة المحكمة.

الأمير حمزة، الذي أقاله الملك عبد الله من منصب ولي العهد عام 2004، نفى ارتكاب أي مخالفات ولم يُحاكم. لكنه مذكور على نطاق واسع في لائحة الاتهام ويمكن استدعاؤه للشهادة.

اندلعت المواجهة بين الملك عبد الله والأمير حمزة في أبريل / نيسان، مما أدى إلى قلب السياسة في الأردن وزعزعة صورة حليف الولايات المتحدة كبلد استقرار في الشرق الأوسط المضطرب. ووصفت الحكومة تصرفات الأمير حمزة وآخرين بأنها مؤامرة لتقويض الاستقرار من خلال تأجيج السخط في محاولة للوصول إلى السلطة.

المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط تعتمد على الاستقرار في الأردن المتاخم لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية والعراق وسوريا.

تتعاون المملكة في جهود ما تسمى بمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، والتي جاءت بدعم قوي للملك عبد الله في أبريل. ومن المتوقع أن يزور الملك واشنطن في الأسابيع المقبلة في أول زيارة له خلال إدارة بايدن. بعد وساطة عائلية، وقع الأمير حمزة رسالة عبر فيها عن دعمه للملك وابنه ولي العهد الحالي.

يقول المدعي العام لأمن الدولة أن الأمير حمزة أراد استخدام علاقات السيد عوض الله الدولية لتأمين الدعم السعودي للاستيلاء على السلطة في الأردن، على الرغم من أن السلطات لم تقدم أي دليل علني يدعم هذا الادعاء.

ونفت الرياض في السابق أي تورط لها في المؤامرة وأعربت عن دعمها للملك عبد الله. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنها طلبت دون جدوى تسليم السيد عوض الله في أبريل / نيسان. ونفت الرياض أنها طلبت من عمان إعادته.

تضمنت لائحة الاتهام محادثات بين المتهمين والأمير حمزة وتقول إنها تم الحصول عليها من خلال التنصت. تم تسريب تسجيلات غير مصدق عليها في الأيام الأخيرة إلى وسائل الإعلام التي يُنظر إليها على أنها قريبة من المؤسسة الأمنية الأردنية التي يُزعم أنها دليل على تلك الاتصالات.

انتقدت والدة الأمير حمزة، الملكة نور الأمريكية المولد، التسجيلات المزعومة، وغردت خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها “اغتيال أردني هاشمي وطني شريف من خلال حملة تضليل إعلامي”.