المشهد اليمني الأول

قال البنك المركزي اليمني أن دول العدوان ومرتزقتها عبر ما يسمى البنك المركزي عدن قامت مؤخراً، بتزوير للعملة الوطنية من خلال طباعة دفعة من الأوراق النقدية فئة (1000 ريال)، مشابهة لفئة (1000 ريال) المطبوعة عام 1438هـ – 2017م.

وأكد البنك المركزي اليمني في بيان هام أن ما يسمى البنك المركزي عدن أمس الاثنين ببدء الطبع للعملة المزورة في مدينتي عدن والمكلا لما يقارب (60) مليار ريال، من أصل (400) مليار، وصلت مؤخراً إلى مينائي عدن والمكلا. وأشار البيان أن ورقة العملة المقبول تداولها من فئة (1000 ريال)، المصدرة عام 1438هـ – 2017م، هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ).

ونوه البيان بأن أي عملة مشابهة من فئة (1000 ريال) مدون عليها عام 1438هـ – 2017م، ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي عملة مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها. وأضاف أن تزوير العملة الوطنية يأتي استمراراً لجرائم دول العدوان ومرتزقتها الهادفة إلى تدمير الاقتصاد والعملة الوطنية.

وجدد البنك المركزي اليمني التأكيد أنه سيظل صمام أمان للاقتصاد الوطني، وأنه سيفشل محاولة دول العدوان ومرتزقتها كما نجح في إفشال المحاولات السابقة.