المشهد اليمني الأول

أغلقت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عدة مواقع أخبارية تابعة لفصائل محور المقاومة الإسلامية، بذريعة إجراءات إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتم إغلاق، عدة مواقع أخبارية التابعة لمحور المقاومة، بينها مواقع يمنية وإيرانية وفلسطينية، ولبنانية وأخرى..

ومن المواقع الأخبارية التي تم إغلاقها موقع “المسيرة نت” اليمني، وموقع فلسطين اليوم” وموقع “النبأ”، وموقع “الغدير” وموقع الإتجاة” وموقع “اللؤلؤة”.

هذا وأعلنت قناة المسيرة الفضائية، عن فتح موقع المسيرة نت الجديد بديلا عن الأول، وذلك بعد القرصنة الأمريكية التي تسببت بإغلاقه.