المشهد اليمني الأول

يتكبد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خسائر فادحة في العدد والعتاد في معارك جبهات محافظة مأرب، التي باتت تقترب ترجيح الكفة فيها لصالح الجيش واللجان الشعبية بعد انهيارات متسارعة لمجاميع العدوان.

وشكل تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرتي التجسسي الأمريكية نوع “سكان إيغل Scan Eagle” إضافة نوعية للقدرات الدفاعية اليمنية، باستهداف الأهداف الصغيرة والتكتيكية القادرة على توجيه أهداف للطائرات الحربية، ما أجبر سلاح الجو المعادي على التراجع في جبهات مأرب.

ولقي العشرات من منافقي العدوان بينهم قيادات خلال الساعات الماضية مصرعهم في جبهات مأرب بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وينشر المشهد اليمني الأول بعض ما عرف من صرعى مرتزقة مأرب:

اللواء الركن المرتزق عبدالغني محمد عبده سلمان – مدير دائرة شؤون الضباط

العميد المرتزق مفرج الوبس – عمليات اللواء 101 مشاة

العميد المرتزق بكر صالح البكيلي – أركان حرب اللواء 161 مشاة

العميد المرتزق جميل صبحان – رئيس عمليات اللواء 161 مشاة

العقيد المرتزق احمد صالح القح النوفي ـ اللواء 101 مشاة

العقيد المرتزق معين علي مجرش – أركان اللواء السادس



العقيد المرتزق عبدالجبار مبخوت الراعي المرواني

العقيد المرتزق عبدالحق بن سلامه المرواني

القيادي المرتزق حمد سالم مبخوت العرادة

القيادي المرتزق عبدالمنعم سعيد أحمد الغنيمي المرادي

القيادي المرتزق محمد دوس

القيادي المرتزق امين عثمان الشباطي

القيادي المرتزق محمد صالح حاجب الموسي

القيادي المرتزق إبراهيم إسماعيل القادري



المقدم المرتزق خليفة النويهي – قائد الكتيبة الأولى باللواء السادس

المقدم المرتزق حمد حسن الطليلي المرواني

النقيب المرتزق اسلام علي العزكي

النقيب المرتزق خالد جسار المحبوبي – اللواء 101 مشاة

النقيب المرتزق بشير احمد محمد فراص القطيش

النقيب المرتزق مبخوت صالح جاسر

النقيب المرتزق عبدالخالق فهد علي الجندبي

الملازم المرتزق علي حسن سويدان المرواني



الملازم المرتزق شايف طاهش المرواني

الملازم المرتزق انس السودي

الملازم المرتزق محمد عادل القرشي

الملازم المرتزق عبدالكريم حسين عيظة العقيلي

الملازم المرتزق عزيز عبدالله شملول

الملازم المرتزق فضل عبدالله يحيى الشيخ

الملازم المرتزق احمد عبدالله يحيى الشيخ

الملازم المرتزق فاخر وحشان



المرتزق بشار عبدالله الجرادي ـ اللواء السادس

المرتزق إبراهيم هارون القادري ـ اللواء السادس

المرتزق سفيان سيف الوالي

المرتزق نصر احمد صالح المرادي

المرتزق عبدالله الدوامة الوجيه

المرتزق عبدالله هزاع الصوفي

المرتزق هارون إبراهيم الابي

المرتزق امين عمر الجباهي

المرتزق خالد عبدالله العوبثاني

المرتزق محمد سعيد

المرتزق أنس الوادعي

المرتزق باهي سلطان ناصر الذماري

المرتزق محسن احمد حسين هاجر

المرتزق اسامة القرضي

المرتزق مارب نبيل الجالدي

المرتزق محمد عبدالإله الغرباني

المرتزق هاشم عبدالوهاب الغرباني

المرتزق سلطان محمد يحيى القعدي

المرتزق عبدالرزاق محمد حمود الغرباني

المرتزق بندر عبدالحافظ يحيى الغرباني

المرتزق هلال عبدالعليم الاهدل



المرتزق علاء محمد عبدالله السبئي

المرتزق معتصم عبدالرقيب الهلالي

المرتزق سوده محمد صالح عرفج

المرتزق مبخوت حسن الراعي

المرتزق حفظ الدين علي شملول

المرتزق صالح علي شملول

المرتزق منصور صالح شملول

المرتزق محمد فرج شملول

المرتزق مبارك حمد العصار

المرتزق خارف مانع

المرتزق صخر على الهدياني

بالإضافة لإصابة عدد كبير من المرتزقة في مأرب، بينهم القيادي الكبير الشيخ المرتزق صالح الروساء ونجله المرتزق ربيع صالح الروساء، بالإضافة لوضاح قيص الشدادي، وعبدالله حسين عرفج زعيزع الشدادي، وفارس صالح جاسر الشدادي، وبدار وعبدالله صالح زعيزع الشدادي، وعلي منصور الشاوش قائد موقع لعيرف.