المشهد اليمني الأول

نشر الاعلام الحربي اليوم الاربعاء مشاهد لحطام طائرتي التجسس الأمريكية Scan-Eagle اللاتي تم اسقاطهن في سماء مديرية صرواح بصواريخ أرض جو لم يكشف عنها.

إذ لم تمر 48 ساعة على إسقاط طائرة التجسس الأمريكية بدون طيار “سكان إيغل” في محافظة مأرب، حتى اصطادت الدفاعات الجوية طائرة أخرى من نفس النوع في المحافظة ذاتها، لتؤكّـد عمليًّا على أن النجاحات اليمنية في جبهة الدفاع الجوي ليست أحداثاً عابرة أَو مصادفات، بل إنجازات لعمليات تطوير تسير بخطى ثابتة وفي مسار تصاعدي لمواجهة أحدث التقنيات العالمية والتغلب عليها، برغم صعوبة الظروف وشحة الإمْكَانيات، وهو أمر تؤكّـده قائمة غير بسيطة من أنواع الطائرات المسيرة المتطورة التي تم إسقاطها في اليمن وبشكل متكرّر طيلة الفترة الماضية من عمر العدوان.

طائرة “سكان إيغل” الأمريكية الثانية التي تم إسقاطها مع أول ساعات، يوم أمس الثلاثاء، كانت تنفذ مهاماً عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب عندما تم إسقاطها بصاروخ أرض جو، بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.

وتعد هذه هي الطائرة الثالثة من هذا النوع التي يتم إسقاطها في اليمن، بعد إسقاط واحدة قبل يومين، وأُخرى في نوفمبر عام 2019.

تكرار عملية إسقاط نفس الطائرة خلال يومين، أعاد تسليط الضوء على القدرات العسكرية اليمنية، خُصُوصاً وأن هذه الطائرة تتمتع بمواصفات متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للرصد والتجسس، الأمر الذي أكّـد على أن “تحييد” هذا النوع من الطائرات بات أمراً ثابتاً ونقطة مسجلة في رصيد مميزات وقدرات الدفاعات اليمنية، وليس مُجَـرَّدَ مصادفة، أَو حدثاً عابراً.

فيديو

صور