المشهد اليمني الأول

أدانت مسيرة للأطفال بمحافظة ذمار اليوم، قرار أمين عام الأمم المتحدة إدراج أنصار الله، ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال.

وأكد بيان صدر عن المسيرة، أن القرار الأممي إنحياز فاضح إلى جانب قتلة أطفال اليمن، مستنكرا الرضوخ الأممي لضغوط دول الاستكبار والتغاضي عن جرائم العدوان بحق الطفولة والشعب اليمني منذ اكثر من ست سنوات.

واعتبر أن دول العدوان والأمم المتحدة شريكتان في كل الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في اليمن وفلسطين، مطالبا بإدراج دول تحالف العدوان في قوائم منتهكي حقوق الطفولة والمعاهدات وقيم الإنسانية.photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ١٠ photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ١٣ photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ١٥ photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ١٧ photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ١٩ photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ٢٢ photo ٢٠٢١ ٠٦ ٢٣ ١٨ ٠٦ ٢٦

ودعا البيان شعوب العالم الحر لإدانة هذا القرار والضغط لإيقاف العدوان والحصار وتشكيل لجان للتحقيق في كافة جرائم العدوان بحق اليمنيين وتقديم مرتكبيها للعدالة.

 

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