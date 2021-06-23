ونقلت مصادر متطابقة، أن الحصيلة غير النهائية للاشتباكات بلغت 9 قتلى و22 جريحاً بعضهم من المدنيين بينهم اثنتين من النساء. اضافة إلى حدوث أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين في مديرية الشيخ عثمان.

وأكدت المصادر أن قائد القطاع الثامن في مليشيا “الانتقالي”، أكرم المشرقي، أصيب في المواجهات اضافة إلى مقتل عدد من أفراد حراسته الشخصية، إلى جانب مقتل قيادي يدعى “الاسرائيلي”.

وبينت المصادر أن الاشتباكات اندلعت في جولة عبدالقوي بين فصائل من “الحزام الأمني” التابعة لأبناء الضالع، وألوية ما يسمى “الدعم والإسناد”، التابعة لأبناء يافع، بقيادة المشوشي، بسبب ضبط بعض تجار سلاح موالين لأحد الفصائل في عدن.

وكانت الاشتباكات قد ادت إلى احتراق مبنى مكتب التربية مديرية الشيخ عثمان. واعطاب اليات عسكرية خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفين الأسلحة الثقيلة.