المشهد اليمني الأول

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الأربعاء ، من إعلان البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة عن مناقصة لتوفير الغذاء للكلاب في اليمن في ظل مجاعة تحدق باليمنيين الذين يعيشون تحت وقع حرب وحصار فرضه التحالف السعودي منذ سبع سنوات متسبباً بأسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الإعلان عن مناقصة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يتحدث عن فتح مناقصة لتوفير غذاء للكلاب تبدأ من اليوم وينتهي في 4 يوليو المقبل وتناولوا الموضوع بفيض من السخرية والإدانة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاحتماعي على وجوب ضغط الأمم المتحدة على التحالف لوقف حربه و رفع الحصار المفروض على اليمن منذ عام 2015 والالتفات إلى الإغاثة العاجلة للبشر الذين يموتون جوعاً في عموم البلاد .