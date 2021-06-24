المشهد اليمني الأول

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار خليل محمد بنات، خلال اعتقاله من قبل أمن السلطة الفلسطينية في بلدة دورا التابعة لقضاء الخليل في الضفة الغربية.

وفاة بنات أثارت ردود افعال محلية واقليمية واممية نددت بمجملها بالجريمة، وحمّلت السلطة المسؤولية وخرج الالاف في الضفة الغربية في تظاهرات حاشدة تنديدا باغتيال نزار بنات، مطالبين بمعاقبة الذين اقدموا على هذا الفعل من الاجهزة الامنية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما يبحثه قادة الدول الاوروبية من ملفات مهمة خلال اجتماعهم في بروكسل، حيث لاقى الاقتراح الالماني الفرنسي الهادف الى عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضة شديدة من بعض الدول.

في حين يبحث القادة المجتمعين الى يوم الجمعة ملف الهجرة ودعم اللاجئين في تركيا ولبنان والاردن.