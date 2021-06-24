المشهد اليمني الأول

طيران العدوان السعودي استهدف بـ 18 غارة مديريتي صرواح ورغوان بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وكان الإعلام الحربي اليمني قد نشر امس الاربعاء مشاهد جديدة لحطام طائرتي التجسس الأمريكية Scan-Eagle اللتين تم اسقاطهما في سماء مديرية صرواح بمأرب بصواريخ أرض – جو لم يكشف عنها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت يوم الاحد الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة تابعة ل تحالف العدوان السعودي في اليمن، خلال تحليقها في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وتعد الطائرة هي الثانية من نوعها التي تعلن القوات اليمنية إسقاطها خلال يومين، إذ بث تلفزيون “المسيرة” اليمنية الأحد الماضي، مشاهد لعملية إسقاط طائرة “سكان إيغل” مماثلة في منطقة المشجح ذاتها بمديرية صرواح أكثر جبهات القتال اشتعالاً بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان في محافظة مأرب الغنية بالنفط.