المشهد اليمني الأول

نظم أطفال مدينة ضحيان بمديرية مجز في محافظة صعدة، اليوم الخميس، مسيرة تنديدًا بتواطؤ الأمم المتحدة ومشاركتها في قتل أطفال اليمن.

وفي المسيرة التي تمركزت في مسرح جريمة طلاب حافلة ضحيان، ردد المشاركون هتافات استنكرت انحياز الأمم المتحدة إلى صف تحالف العدوان وانقلابها على شعاراتها الإنسانية.

واستنكر البيان القرار الأممي، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني وفضيحة وقعت فيها الأمم المتحدة.

وأكد أن التحالف الأمريكي السعودي استباح دماء وأشلاء أطفال اليمن وشردهم منذ أكثر من ست سنوات بالتواطؤ مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن جريمة حافلة الطلاب في ضحيان وغيرها من الجرائم لن تذهب هدرًا، داعيًا أحرار العالم لفضح الأمم المتحدة ومواقفها المخزية تجاه الإنسانية في اليمن والعالم.

وثمن البيان تضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات دفاعا عن الوطن، داعيًا أحرار العالم للقيام بدورهم في الوقوف إلى جانب اليمن لرفع الحصار وإيقاف العدوان.