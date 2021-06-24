المشهد اليمني الأول

نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريبي تابع لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الوديعة على الحدود اليمنية السعودية.

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية واسعة لسلاح الجو المسير استهدفت معسكر تدريبي تابع لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الوديعة.

وأوضح العميد سريع ان العملية نفذت بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت مركز القيادة و مواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر، مؤكداً اصابة دقيقة للأهداف بفضل الله.

وأكد العميد سريع أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن العملية موثقة بالصوت الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا إن شاء الله.