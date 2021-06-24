المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي على تصريحات المبعوث الأمريكي لليمن الذي قال فيها ان الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن ومجموعة حققت مكاسب.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر”اليمن اليوم بفضل الله انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله وعلى المجتمع الدولي ان يحترم التعامل معه بندية بعيدا عن الاملاءات بالقوة والابتزاز بالتجويع لمصادرة حقه في الايقاف الفوري للعدوان والحصار وفرض التدخل في شئونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها”.