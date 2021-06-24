المشهد اليمني الأول

الطائرات الحربية والتجسسية التابعة لدول العدوان في مرمى القوات الجوية والدفاع الجوي

خاص/

لم تمر 48 ساعة على إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار “سكان إيغل” في محافظة مأرب، حتى اصطادت الدفاعات الجوية طائرة أخرى من نفس النوع في المحافظة ذاتها، لتؤكّـد عمليًّا على أن النجاحات اليمنية في جبهة الدفاع الجوي ليست أحداثاً عابرة أَو مصادفات، بل إنجازات لعمليات تطوير تسير بخطى ثابتة وفي مسار تصاعدي لمواجهة أحدث التقنيات العالمية والتغلب عليها، برغم صعوبة الظروف وشحة الإمْكَانيات، وهو أمر تؤكّـده قائمة غير بسيطة من أنواع الطائرات المسيرة المتطورة التي تم إسقاطها في اليمن وبشكل متكرّر طيلة الفترة الماضية من عمر العدوان.

طائرة “سكان إيغل” الأمريكية الثانية التي تم إسقاطها مع أول ساعات، يوم أمس الثلاثاء، كانت تنفذ مهاماً عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب عندما تم إسقاطها بصاروخ أرض جو، بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.

وتعد هذه هي الطائرة الثالثة من هذا النوع التي يتم إسقاطها في اليمن، بعد إسقاط واحدة قبل يومين، وأُخرى في نوفمبر عام 2019.

تكرار عملية إسقاط نفس الطائرة خلال يومين، أعاد تسليط الضوء على القدرات العسكرية اليمنية، خُصُوصاً وأن هذه الطائرة تتمتع بمواصفات متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للرصد والتجسس، الأمر الذي أكّـد على أن “تحييد” هذا النوع من الطائرات بات أمراً ثابتاً ونقطة مسجلة في رصيد مميزات وقدرات الدفاعات اليمنية، وليس مُجَـرَّدَ مصادفة، أَو حدثاً عابراً.

وبذلك، يضاف هذا النوع من الطائرات إلى قائمة متنوعة من الطائرات الحديثة بدون طيار، التي تمكّنت القوات المسلحة من إسقاطها بصورة متكرّرة خلال السنوات الماضية، وبما يؤكّـد القدرة على تحييدها والتغلب على أنظمتها المتطورة.

فيما يلي تستعرض صحيفةُ المسيرة نبذةً عن أبرز أنواع الطائرات المسيرة (التجسسية والقتالية) التي أسقطتها الدفاعات اليمنية منذ بدء العدوان:

* طائرات (MQ9 ريبر) الأمريكية “الحاصدة”:

مواصفات الطائرة MQ9:

– تسمى إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (بالإنجليزية:MQ9 Reaper)

– طائرة بدون طيار

– تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية

– مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها بكثير بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.

– استخدمها سلاح الطيران الأميركي والبريطاني في ضرب مواقع في أفغانستان.

– دشنت أمريكا أول سرب منها في قاعدة كريخ للقوات الجوية في نيفادا عام 2006

– تمتلك القوات الجوية الأمريكية 28 طائرة من هذا النوع (عام 2011)

– طول جناحيها: 20.12 متر

– طول الطائرة: 10.97 متر

– ارتفاع الطائرة: 3.56 متر

– وزنها فارغة: 2223 كلغ

– وزنها بعد تحميلها بالصواريخ: 4760 كلغ

– نوع المحرك: 1 HDD هانيويل TPE-331-10T قدرته 900 حصان (670 كيلووات).

– السرعة القصوى: 482 كلم/ الساعة

– يصل مداها إلى 3000 كيلومتر.

– تكلفة الطائرة الواحدة 11.5 مليون دولار أمريكي.

– تكلفة الوحدة التكتيكية (الطائرة مع غرفة التحكم والصواريخ والاجهزة الاخرى): 30 مليون دولار أميركي

– قادرة على حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 1.7 طن.– الصواريخ والقنابل التي تستطيع حملها:

4 صواريخ AGM-114 “هيلفاير”

ويمكن إضافة قنبلتین 82 كافة، مع رؤية ليزر الموجهة ب GPS

يتم اختبار تجهيزها بصواريخ AIM-92 ستينغر.

وتمكّنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط عدة طائرات من هذا النوع في الحديدة وذمار وصنعاء ومأرب، واعترفت الولايات المتحدة بمعظم هذه العمليات.

* (MQ1 بريداتور) الأمريكية “المفترسة”:

(MQ1 بريداتور) الأمريكية هي طائرة مقاتلة بدون طيار تنتجها نفس الشركة الأمريكية، وتم تطوير طائرة “MQ9” عن هذا الإصدار.

مواصفات الطائرة:

-جناحيها، م: 14,84

-طول الطائرة، م: 8,23

-الارتفاع، م: 2,21

-الوزن ، كجم فارغ: 512

-الحد الأقصى لوزن اقلاعها: 1020

-نوع المحرك: 1 X PD روتاكس 914 UL

-السلطة، HP: 105

-السرعة القصوى، كم / ساعة: 217

-المبحرة سرعة، كم / ساعة: 110-130

-مجموعة طيران، كم: 740

-مدة الرحلة ، ساعة: أكثر من المعتاد: 20

-مدة الرحلة ، ساعة: الحد الأقصى: 40

-سقف الخدمة، م: 7920

وتصل تكلفة البيع لهذه الطائرة إلى 40 مليون دولار، بحسب بعض المراجع.

واستهدفت الدفاعات الجوية اليمنية في مايو 2019 بسلاح مناسب طائرة بلا طيار أمريكية الصنع من نوع ” MQ1″ في منطقة همدان بصنعاء، ما أدى إلى اصابتها بشكل مباشر واسقاطها على الفور، أثناء قيام الطائرة بأعمال عدائية في سماء العاصمة صنعاء.

* (RQ20 – بوما) الأمريكية:

طائرة تجسس ومراقبة تنتجها شركة “ايروفيرونمنت” الأمريكية، تم تصميمها للعمل تحت الظروف الجوية القاسية.

يبلغ طول هذه الطائرة 1.4 متر، وطول جناحها 2.8 متر، ووزنها 6.3 كيلو جرام، وتحلق على مدى 20 كيلو متراً، وبسرعة تصل إلى 83 كيلو متراً في الساعة، على ارتفاع 152 متراً، وهي مزودة بتقنيات حديثة للتصوير والرصد الدقيق.

ويبلغ سعر تصنيع النسخة الواحدة من هذه الطائرة 400 ألف دولار، لكن الولايات المتحدة تبيعها بسعر أعلى يشمل التدريب والدعم اللوجستي ومعدات الاستطلاع.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة من هذا النوع في فبراير من العام الماضي قبالة جيزان.

* (سكان إيغل Scan Eagle) الأمريكية:

تنتجها شركة “إنسيتو” التابعة لشركة “بوينغ” الأمريكية، وتتمتع بمواصفات حديثة، حَيثُ يتراوح وزنها بين 14- 18 كيلو غراماً، وتستطيع نقل 3.4 كيلو غرام من الحمولة، وتبلغ سرعتها 148 كيلو متراً في الساعة، وتستطيع التحليق في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع 5950 متراً، ويبلغ سعر تصنيع الوحدة 3.2 مليون دولار، لكنها ثمن بيعها يتجاوز ذلك.

وتتميز الطائرة بكفاءة عالية في أداء المهام تحت الظروف الصعبة ودرجات الحرارة العالية، ويتم استخدامها لمهام الاستطلاع في فوق البحار أَيْـضاً، وهي مزودة بأنظمة حديثة للرصد والاستطلاع والتصوير الدقيق لمساحات واسعة ورسم الخرائط.

طائرة (CH4) الصينية تعتبر نسخة صينية من طائرة “MQ9” الأمريكية، وهي طائرة مقاتلة بدون طيار، مداها يصل إلى 5 آلاف كيلو متر، وتحمل عدة صواريخ، ويمكنها الإطلاق من ارتفاعات عالية.

واستخدم تحالف العدوان هذا النوع من الطائرات بشكل مكثّـف في عملياته العدائية على اليمن، وتمكّنت القوات المسلحة من إسقاط عدد منها في عدة جبهات.

تتمتع بمواصفات نوعية، كونها تنافس في قدراتها طائرة الـ mq الأمريكية، والتي يعتمد عليها تحالف العدوان في توفير المعلومات في مختلف الجبهات وخصوصاً الحدودية منها وكذلك الرصد والاستهداف.

طائرة CH-4 بدون طيار الصينية تحظى بشهرة عالمية واسعة، وتجمع بين إمكانيات الاستطلاع والقصف، وهي أولى من نوعها التي تصدر إلى خارج الصين، ويفتخر مصنعوها بأنها الأقوى والأروع من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية في العالم، فإن كفاءتها الشاملة أفضل من الطائرة الأمريكية من دون طيار.

يصل طول جناحيها إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتبلغ الكفاءة الهوائية لها في حالة الطواف إلى ما بين 20 و22، ويعد هذا الأكثر تقدما في العالم. فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط”.

* (وينغ لونغ 1و 2) الصينية:

طائرة مقاتلة بدون طيار تنتجها الصين كمنافس لطائرة “MQ9” الأمريكية، حَيثُ يبلغ طولها الجيل الثاني منها “وينغ لونغ2” حوالي 11 متراً، ويصل طول الأجنحة إلى 20 متراً، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 12 قنبلة وصواريخ متنوعة موجهة بالليزر.

أما الجيل الأول فيستطيع حمل قنبلتين أَو صاروخين.

وقد تمكّنت القوات المسلحة من إسقاط عدة طائرات من هذه النوعية خلال الفترة الماضية بصواريخ أرض جو.

الطائرة التركية ” كاريال هي طائرة مقاتلة بدون طيار، تنتجها شركة “فستيل” التركية، يبلغ طولها 6.5 متر، وطول جناحها 10.5 متر، وتحلق بسرعة تصل إلى 148 كيلومتراً في الساعة، لمدة تصل إلى 20 ساعة، على ارتفاع يصل إلى 6800 متر.

وقد صممتها الشركة المصنعة وفقاً لمعيار حلف شمال الأطلسي “النيتو”، وزوَّدتها بتقنيات وأنظمة حديثة للمناورة والتغلب على الظروف الجوية، وتجديد الطاقة، والرصد الدقيق وشن الهجمات.

وقد تمكّنت القوات المسلحة من إسقاط ثلاث طائرات على الأقل من هذا النوع في سماء جبهة الجوف وفي الحديدة.

يشار إلى أن هذه ليست القائمة الكاملة لأنواع الطائرات المسيرة المعادية التي تمكّنت القوات المسلحة من إسقاطها وبشكل متكرّر خلال العدوان على اليمن، فهناك العشرات من أنواع الطائرات (الاستطلاعية بالذات) التي تم إسقاطها في مختلف الجبهات، بالأسلحة الرشاشة والقناصات التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبيّة، خلال المواجهات.

كما أن هناك العديد من الطائرات المسيرة التي تعرّض حُطامُها لقصفٍ من قبل الطائرات الحربية التابعة لتحالف العدوان بعد أن تم إسقاطُها.

لكن الأنواع سالفة الذكر تؤكّـد وبما لا يدع مجالاً للشك أن مسارَ تطوير قدرات الدفاع الجوي يمضي بخُطىً ثابتة مواكباً أحدث التقنيات العالمية (غربية وشرقية)، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً بالنظر إلى صعوبة الظروف وشحة الإمْكَانات، إلا أن هذا التحدي يؤكّـد على أن النجاحات التي تحقّقها الدفاعات اليمنية ليست مُجَـرّد مصادفات أَو أحداث عابرة، بل هي إنجازاتٌ ثابتة تبشّر بالوصول إلى مستوى عالٍ من التطور في هذا المجال.

حيث اسقطت الدفاعات الجوية اليمنية مساء 16 فبراير 2020، طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة الجوف.

مواصفات طائرة تورنيدو الحربية:

– الوزن فارغة: 13.8 طن

– الحمولة: تزيد عن 18 ألف كجم

– الإرتفاع: 5.95 متر

– الطول: 16.72 متر

– العرض: 13.91 متر

– السرعة: 990 ميل/الساعة (1500 كم/ساعة)

– المدى القتالي: 863 ميل (1390 كم)

– سقف العمل: 15.2 كم

– سعر الواحدة: 24 مليون دولار أمريكي

– الدول المستخدمة: ألمانيا – إيطاليا – بريطانيا – السعودية

– التصنيع: إنتاج أوروبي مشترك

– النوع: مقاتلة متعددة المهام

– يوجد من طائرة “التورنيدو” نموذجان هما:

— طائرة الهجوم الأرضي Interdictor Strike IDS

— طائرة الدفاع الجوي Air Defence Variant ADV

الأسلحة:

– قنابل مسيرة بأشعة الليزر

– صواريخ Sea eagle المضادة للسفن

– صواريخ مضادة للرادار

– صواريخ جو – أرض