المشهد اليمني الأول

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن إعتراف واشنطن بأنصار الله طرفا شرعيا في هذا البلد.

أعلن ذلك المبـعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، موكدا أن واشنطن تعترف بأنصار الله طرفا شرعيا في اليمن محذرا من توقف البرامج الإنسانية وداعيا لزيادة المساعدات الى اليمن.

وخلال نقاش عبر الإنترنت نظمه ما يسمى بالمجلس الوطني للعلاقاتِ الأمريكية العربية، أكد ليندركينغ أن بلاده تعترف بشرعية أنصار الله وتعتبرها طرفا شرعيا في اليمن نجح في تحقيق مكاسب داعيا المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة لزيادة تمويل المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وحذّر المبعوث الأمريكي من أن برامج المساعداتِ المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف ما لم تزد المساهمات في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي قد علق على تصريحات المبعوث الأمريكي لليمن الذي قال فيها ان الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين طرفا شرعيا في اليمن ومجموعة حققت مكاسب.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر”اليمن اليوم بفضل الله انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله وعلى المجتمع الدولي ان يحترم التعامل معه بندية بعيدا عن الاملاءات بالقوة والابتزاز بالتجويع لمصادرة حقه في الايقاف الفوري للعدوان والحصار وفرض التدخل في شئونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها”.