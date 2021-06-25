المشهد اليمني الأول

مصرع الارهابي التكفيري القيادي في تنظيم القاعدة “عثمان الابيني” المكنى ” ابي عمر عمر عثمان الابيني ” وهو يقاتل في صفوف الخونة في جبهة البلق مارب يوم الاثنين الماضي

حيث أفادت مصادر قبلية في مأرب، لصحيفة «الأخبار» اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 24يونيو 2021، بمقتل قيادي كبير في تنظيم «القاعدة»، هو أبو عمر عثمان الأبيَنِيْ، خلال المواجهات التي دارت يوم الإثنين في «البلق»، وقالت المصادر إن «كتيبة الراية»، التابعة للتنظيم، تمكّنت من إخراج جثث القيادي واثنين آخرين من عناصر «القاعدة» من أطراف السلسلة، حيث نفذّت قوات هادي تغطية مدفعية لعملية الإجلاء.

وبنفس السياق وقبل ساعات غرد الناشط الجنوبي عبد الخالق الحود على صفحته توتير وافاد بمقتل القيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ” عثمان الابيني ” المكني” بابي عمر الابيني” في جبل البلق القبلي يوم الثلاثاء الماضي في معارك ضارية مع الجيش واللجان الشعبية

واوضحت مصادر اعلامية ان طيران تحالف العدوان شن 6 غارات جويةلفك الحصار وتوفير الغطاء لسحب جثة أحد أمراء القاعدة الارهابي في مأرب حيث تمكنت إحدى كتائب تنظيم القاعدة، أمس الأربعاء، من سحب جثة أمير التنظيم الإرهابي في “إمارة أبين”، الذي قتل أثناء مشاركته بالقتال ضمن صفوف مرتزقة تحالف العدوان غرب مدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن عناصر “كتبية الراية” التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي قاموا بنقل جثة امير القاعدة “أباعمر” و 2 من حراسته الشخصية، إلى منزل القيادي في حزب الإصلاح، الشيخ “علي بن غريب” في منطقة وادي عبيدة بمدينة مأرب.

وكان مقاتلي تنظيم القاعدة الارهابي قد تدفقوا الى مارب خلال الشهريين الماضيين، للقتال في مأرب

حيث اصدر زعيم مايسمى تتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ” خالد بامطرفي” امر بتنصيب الارهابي” ابو الحسن المصري” امير للقاعدة في مارب .