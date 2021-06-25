المشهد اليمني الأول

تبدأ غدا السبت اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي التي يتقدم لها ١٩١ ألفاً و٨١٩ طالب وطالبة يليها بعد غد الأحد اختبارات الشهادة الأساسية ويتقدم لها ٢٧١ ألفاً و٩٦٦ طالب وطالبة.

وأكد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استكمال الوزارة للاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاختبارات طلاب الشهادة العامة ” أساسي، ثانوي” البالغ عددهم ٤٦٣ ألف و٧٨٥ طالب وطالبة موزعين على ثلاثة آلاف و٤٨١ مركزاً اختبارياً.

وأهاب بالجميع وفي المقدمة السلطة المحلية بالمحافظات، استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم لضمان إنجاح الاختبارات .. حاثاً أولياء الأمور على توفير الأجواء الملائمة للطلاب الطالبات وعدم التجمهر أمام المراكز الاختبارية لما يمثله من مصدر إزعاج للطلاب.

واعتبر وزير التربية تنفيذ الاختبارات في ظل استمرار العدوان والحصار للعام السابع على التوالي، انتصاراً للجبهة التربوية بفضل ثبات وصمود التربويين في الميدان واستمرارهم في أداء واجباتهم متجاوزين كل الظروف الاستثنائية التي أفرزها استمرار العدوان.

من جانبه دعا وكيل قطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو، الطلاب إلى التركيز عند قراءة أسئلة الاختبار والبدء بالحل على ورقة الأسئلة، بالقلم الرصاص ومن ثم نقلها إلى ورقة الإجابة بعد التأكد منها تفادياً للشطب فيها.

وأشار إلى أهمية تضليل كامل الدائرة التي يقع فيها اختيار الإجابة الصحيحة ومراعاة عدم خروج التضليل من الدائرة بالإضافة إلى عدم استخدام الكوركت حتى لا يحتسبها الكمبيوتر خطأ مع ضرورة إجابة جميع الأسئلة لأنه لا صحة لما يتم تداوله من أن الخطأ يأكل الصح.

وشدد الوكيل النونو على الطلاب تسليم أوراق الأسئلة مع الإجابة .. محذراً إياهم من اصطحاب جوالاتهم لضمان عدم حرمانهم من الاختبار.