المشهد اليمني الأول

نظم أبناء محافظة الحديدة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بإدراج أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال، تحت شعار ” أمريكا تقف وراء العدوان والحصار على اليمن والأمم المتحدة شريك أساسي”.

واستنكر المشاركون في الوقفات، إقدام الأمم المتحدة بإدراج اليمن ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال، معتبرين القرار الأممي جريمة جديدة بحق الشعب اليمني ومحاولة لتضليل الرأي العام للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال ونساء اليمن.

وأكدوا أن القرار ليس بغريب على الأمم المتحدة، حيث سبق وارتكبت أمريكا وأدواتها بحق أطفال ونساء اليمن مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات من قتل للنساء والأطفال، فيما الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً وظلت صامته على مدى السبت السنوات الماضية.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات أحرار العالم إلى التحرك لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والسماح بدخول المشتقات النفطية التي ضاعفت من معاناة اليمنيين.

وأدانت البيانات، إقدام أمريكا على حجب مواقع المسيرة نت ومحور المقاومة، معتبرة ذلك مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية وقمع لحرية التعبير.

وحمّلت البيانات، المجتمع الدولي المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، مؤكدة أن جرائم وانتهاكات تحالف العدوان لن تسقط بالتقادم.