المشهد اليمني الأول

دشنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، اختبارات الشهادة العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام 2020/2021

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية 463 ألف و785 طالبا وطالبة موزعين على 3 آلاف و481 مركز اختباري.

وأكد وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي تدشين الاختبارات أن الوزارة عملت جاهدة على تذليل الصعاب أمام أبنائنا الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

من جهته أوضح نائب وزير التربية والتعليم قاسم الحمران أن نظام حوسبة الاختبارات يحقق الشمولية والإنصاف و بما يضمن لكل طالب الحصول على استحقاقه الفعلي دون أي انتقاص.