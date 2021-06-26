المشهد اليمني الأول

تم اليوم السبت 26 يونيو 2021م تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من قبل المحكمة العليا، بإعدام أربعة من المتهمين رميا بالرصاص حتى الموت والسجن 5سنوات للمتهم الخامس مع دفع دية مغلظة واوضح محامي عائلة الاغبري وضاح قطيش ‏أنه تبقى توقيع رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير / مهدي المشاط على الحكم ثم يحال للتنفيذ.

وأكد قطيش أنه إذا “لم يكن التنفيذ خلال الأيام القادمة فسيكون بعد العيد لا محالة

وكان المغدور به عبدالله الأغبري قد تعرض للتعذيب الوحشي من قبل الجناة حتى الموت في 26 اغسطس 2020م

وفي اكتوبر 2020م المحكمة الابتدائية، أصدرت حكما قضائيا بإعدام المتهمين الاربعة بضرب الأغبري حتى الموت، والسجن لمدة عامين للمتهم الخامس

وفي 23ديسمبر 2021م أصدرت محكمة الاستئناف ، الحكم بإعدام المتهمين الأربعة بقتل الشاب عبدالله الأغبري، في صنعاء، قصاصا، رميا بالرصاص حتى الموت.وأعيد تكييف الحكم القضائي بحق المتهم الخامس من ارتكاب جريمة القتل العمد في المحكمة الابتدائية، إلى جريمة ضرب أفضى للموت والحكم بسجنه 5 سنوات مع دفع دية مغلظة قيمتها 5 ملايين ريال يمني.

وافادت مصادران تنفيذ الاعدام في ميدان التحرير صنعاء

وكان البعض من مرتزقة العدوان بمحاولات الاستثمار السياسي والمناطقي والعنصري للقضية بالرغم من ان المتهمين في قفص العدالة بينما حوادث القتل والاغتصابات والاختطافات في المحافظات المُحتلة بالجملة ومن نفس مناطق من الذين كانوا بالنشاط المشبوة للتظاهروالتحشيد والتشكيك في صنعاء وفي نفس الوقت هم صم بكم عمي تجاه مايحدث في مسقط رأسهم في المحافظات المُحتلة من قبل شرعيتهم المدعومة من المُحتل السعودي الاماراتي وادواتهم الخونة .