المشهد اليمني الأول

ارتكبت قوى العدوان اليوم السبت، جريمة بحق المدنيين في مديرية التحيتا بالحديدة راح ضحيتها مدنيين جلهم من الأطفال.

وأفادت قناة المسيرة بإصابة 4 مواطنين بينهم 3 أطفال إثر استهدافهم بقذيفة هاون لمرتزقة العدوان في الناصري بمديرية التحيتا.

من جانبه أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية جريمة الاستهداف، موكدا أن هذا الاستهداف يأتي في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق الشعب اليمني

وناشد المركز ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب شعبنا بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب

وذكر أنه ومنذ بداية شهر يونيو الجاري بلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين في المناطق الحدودية فقط 52 مدنيا بينهم 14 شهيدا منهم 5 أطفال.