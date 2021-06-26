المشهد اليمني الأول

وجه وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة خاصة باستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مراكز الشرطة في العاصمة والمحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، أوضحت فيه أن اللجنة التي وجه وزير الداخلية بتشكيلها، ستبدأ عملها في العاصمة ابتداءً من يوم غد الأحد في مبنى مصلحة خفر السواحل الكائن في شارع القيادة وسيستمر الاستقبال لمدة أسبوع من هذا التاريخ.

وأشار بيان الداخلية إلى أن أي شكاوى بعد الفترة المحددة سيتم رفعها عبر مركز الشكاوى الخاص بوزارة الداخلية على الرقم (189).

ودعت وزارة الداخلية جميع المتظلمين في أمانة العاصمة الى إيصال شكاواهم يداً بيد، مؤكدة أنها لن تقبل أي شكوى إلا بحضور الشاكي وأدلته.

كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة والصدق في الشكاوى المقدمة منهم على رجال الأمن، مشيرة إلى أنها ستعمل على إنصاف الشاكين، كما أنها لن تتغاضى عن أي شكوى كيدية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها.

واختتم البيان التأكيد على أن: “وزارة الداخلية تتعامل مع المجتمع من منظور واحد وأنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن أي مجرم أو مخالف للقوانين والأنظمة سينال عقابه”.