المشهد اليمني الأول

أعلنت وكالة الأنباء التابعة لمرتزقة العدوان مغادرة الفار عبدربه منصور هادي من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمزاعم إجراء فحوصات دورية.

هذا الإعلان أتى بعد ساعات من انتشار أنباء عن وفاة الفار هادي في السعودية.

ويكتنف الغموض وضع الفار هادي الصحي منذ عدة سنوات، حيث يعاني من مرض في القلب، وسبق أن أجرى عدة عمليات في الولايات المتحدة.

الإصلاح يعتقل الشاعر المرتزق السعيدي

واعتقل مرتزقة حزب الإصلاح في مأرب الشاعر المرتزق “عامر السعيدي” بعد نشره خبرا يفيد بوفاة الفار عبدربه منصور هادي.

وكتب السعيدي في حسابه على تويتر أن الفار هادي مات، وأضاف: “ذهب بخيره وشره، بسكوته وكلامه الأعوج، وترك اليمن خلفه ممزقة ومطحونة بحروب الأعداء والحلفاء. لقد كان واحدة من خطايا صالح وجناياته على اليمن، واليوم لحق الفرع بالأصل بعد أن ترك فروعا، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأبلغ صدام السعيدي أن أمن مأرب احتجز شقيقه عامر دون سبب يذكر.

وسبق أن نشرت أخبار كثير عن وفاة هادي في أوقات سابقة من قبل أطراف موالية للعدوان لكن لم يسبق أن تم اعتقال أحد لهذا السبب.