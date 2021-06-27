المشهد اليمني الأول

شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية “عملية الشهيد أبو فاضل طومر” عملية الشهيد أبو فاضل طومر 7لتحرير سلسلة جبال الدحيضة بمحافظة الجوف بالكامل.

وانطلقت العملية الهجومية الواسعة من خمسة مسارات انتهت -بفضل الله وتأييده- بتحرير سلسلة جبال الدحيضة وماجاورها بالكامل وفك الحصار عن المجاهدين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر “أبو فاضل”.

وبدأ المجاهدين العملية باستهداف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، وأظهرت المشاهد تقدم المجاهدين من المسارات المرسومة موضحةً تعرض تجمعات ومواقع المرتزقة لاستهداف مدفعي كبد قوات العدو خسائر.

وبينت المشاهد الإلتحام المباشر مع آليات ومدرعات المرتزقة وتكبيدهم خسائر، وتمكن المجاهدين من كسر زحف لمرتزقة العدوان حاولوا فيه إستعادة المناطق التي حررها المجاهدين، إلا أن خسائرهم المضاعفة أجبرهم على الفرار.

وأوضحت المشاهد تمكن المجاهدين من تدمير واعطاب عدد من آليات ومدرعات ومعدلات العدو وإحراقها، وأسر 11 من مرتزقة العدوان، كما أظهرت المشاهد أعداد من جثث المرتزقة التي لقت مصرعها. وأظهرت الآلية المدرعة التابعة للشهيد “أبو فاضل طومر” موضحةً تعرض الآلية لوابل من نيران المرتزقة بدت آثار الطلقات عليها.

وبينت المشاهد حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، وتعرض عتادهم -بفضل الله- للتدمير والإحراق على أيدي الجيش واللجان الشعبية حيث تم تدمير وإحراق أكثر من 50 آليه خلال العملية و4 معدلات، واغتنام أسلحة متنوعة.

وانتهت “عملية الشهيد أبو فاضل طومر” -بفضل الله- بتحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها بالكامل وفك الحصار عن المجاهدين واستعادة جثمان الشهيد هاني محسن صلاح عروي طومر “أبو فاضل”.

وكانت العملية بمشاركة رئيسية من أبناء قبائل محافظة الجوف الذين يصرون على تحرير بلادهم من فلول مرتزقة العدوان وأذنابه متقدمين صفوف الجيش واللجان الشعبية بكل بسالة وشجاعة أثبتت عزيمتهم في تحرير البلاد واستعادة أراضيهم التي نهبها قيادات العدوان ومرتزقته.

وتكتسب السيطرة على المناطق المحررة أهمية كبيرة كونها آخر سلسلة جبلية تطل على مساحة صحراوية واسعة شرق الجوف واقترابها من حقول النفط في صافر بمأرب ، فضلاً عن قربها من الخط الرابط بين مركز محافظة مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي.