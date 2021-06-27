المشهد اليمني الأول

كرّمت مصلحة الجمارك اليوم الجندي نجم الدين عباس محمد العباسي، أحد أفراد وحدة مكافحة التهريب بقوات النجدة لدوره في مرافقة قاطرة كانت محملة بمواد غذائية تحمل مواد مهربة إلى صنعاء.

وفي التكريم أشاد رئيس المصلحة يوسف زبارة بإخلاص وأمانة الجندي العباسي الذي تمكن من القبض على القاطرة.

وقال” رغم محاولة صاحب الشاحنة إغراء الجندي العباسي، لإنزال المبيدات الزراعية الممنوعة التي كانت مخفية تحت شحنة المواد الغذائية بالقاطرة، إلا أنه رفض تلك الإغراءات وما صاحبها من ترغيب وترهيب، ليتم اقتياد الشاحنة إلى مكتب جمارك ورقابة صنعاء”.

وأشاد زبارة بدور وحدة مكافحة التهريب في حماية الوطن والمواطن، من السلع المهربة والمواد الممنوعة والتي يحاول تحالف العدوان إغراق السوق اليمنية بها. وحث الأجهزة الأمنية والجهات المعنية على تشجيع مثل هذا التفاني والحرص على المصلحة العامة من قبل منتسبيها.