المشهد اليمني الأول

أداء | عيسى الليث

كلمات |عبدالمجيد الحاكم

أمانة معك ياطير يا فارد الجناح

توصّل لقائدنا رسالة جهادية

بروح الطمأنينة ونظرات الإرتياح

وصدق الولى مد الخطوط الأمامية

عملنا بتوجيهك وجاء في العمل فلاح

فهمنا بمضمون النقاط الأساسية

شعرنا بالإطمئنان والفوز والصلاح

وشفنا على الواقع رعاية الإلهية

رسمنا مسارات التحرك والإجتياح

وقمنا بتحديد المهام القتالية

سرينا على ظهر المغيرات في الصباح

وخضنا بقوة معركة غير عادية

بدينا على صرواح واستنفرت سجاح

متارس تواجدهم وذي هي خداعية

أخذنا بالأسباب الذي تجلب النجاح

ولا كامل إلا الله مولى الكمالية

وسخر لنا الله التضاريس والرياح

وشفنا حوالينا الجنود السماوية

وشفنا من الآيات ما يشفي الجراح

تعاون تآلف والأحاسيس صافية

نشرنا أسلحتنا في قممها وفي الضياح

ووضع المدافع في أماكن سيادية

أماكن لها تأثير في وقت الإكتساح

تشكل على الأعداء كثافات نارية

وربي سندنا في الميادين والرزاح

نصرنا وأيدنا على كل طاغية

تطور سلاح إيماننا أفتك السلاح

بمصنع هدى الله ضمن دورة ثقافية

على الله من توكل وسلَّم له استراح

لنا في الشدائد معنويات عالية

ولو كرروا رفع المصاحف على الرماح

فلا بد من تمزيق خيمة معاوية

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