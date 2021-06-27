المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، عن عملية عسكرية استهدفت عدة مواقع عسكرية بالعمق السعودي.

وأشار العميد سريع، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة.

وأكد العميد سريع، ان العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله.

وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار الحقنا المشروع في الرد على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وكان نشر مغردون سعوديون، عن سماع دوي انفجارات كبيرة في خميس مشيط بجيزان السعودية.

فيما أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، زعمها عن اعتراض صاروخيين باليستيين أطلقا من اليمن تجاه خميس مشيط.

كما اعلنت، عصر اليوم الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين تم إطلاقها من الأراضي اليمنية تجاه خميس مشيط.