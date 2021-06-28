المشهد اليمني الأول

أعلنت إذاعة سام fm منتصف ليل الإثنين مباشرةً على الهواء الحصيلة المالية النهائية التي ساهم بها جمهورها خلال الفترة “٢٦ مايو – ٢٦ يونيو ٢٠٢١م” في قيمة جنبية عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي والذي كان قد تبرع بها لدعم المقاومة الفلسطينية ضمن حملة التبرعات التي دعا إليها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله

حيث كانت اللجنة المركزية لجمع تبرعات الحملة قد قامت يومها بعرض جنبية عضو المجلس السياسي الأعلى للبيع في مزاد علني لصالح دعم المقاومة الفلسطينية؛ ليرسوَ المزاد على جمهور إذاعة سام fm التي أعلنت استعدادها لشراء الجنبية بمبلغ (١٠٠) مليون ريال لصالح دعم المقاومة الفلسطينية،

وأوضحت أن الإذاعة وعقب استكمالها لجمع مساهمات جمهورها في قيمة الجنبية واستيفاء المبلغ وتسليمه للجنة المركزية لجمع تبرعات الحملة،أنها ستقوم بإرسال الجنبية بعد استلامها من اللجنة – مرفقةً بكشف يتضمن أسماء كل اللذين ساهموا في قيمتها – لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد المجاهد حسن نصر الله، كهدية رمزية مقدمة من جمهور إذاعـة سام fm وكل أحرار وأوفياء شعبنا اليمني المسلم العزيز، وذلك شكراً وتقديراً لسماحته على مواقفه العظيمة والمشرفة مع الشعب اليمني وقيادته الثورية طوال سنوات العدوان والحصار.

الجدير بالذكر أنه وبعد مرور (٣٠) يوماً المهلة التي حددتها لاستقبال مساهمات جمهورها في قيمة الجنبية، أعلنت إذاعة سام fm منتصف ليل الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١م الحصيلة النهائية لمساهمات جمهورها في قيمة الجنبية، والتي بلغت (١٠٠) مليون و(٢٥٩) ألفاً و(٤٥٠) ريال يمـني، بفضل الله تعالى ، حيث تأتي هذه الحصيلة التي ساهم بها جمهور إذاعة إذاعة سام fm في إطار المرحلة (١٥) من حملة الإنفاق الشعبية “حيّ على خير اليمن” .

هذا وأكدت إذاعة سام fm أنها بصدد التنسيق حالياً مع اللجنة المركزية لجمع تبرعات حملة دعم فلسطين لتحديد موعدٍ تسليمها الحصيلة النهائية لقيمة (الجنبية) ، حيث يُتوقع أن تقوم إذاعة سام بتسليم الحصيلة النهائية للجنة المركزية في الأيام المقبلة، وذلك خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ ستدعوا إليه وسائل الإعلام المختلفة عقب تحديد زمانه ومكانه بإذن الله تعالى .

ونوهت إذاعة سام fm أنها وبإذن الله تعالى ستبدأ في التنسيق لإرسال (الجنبية) لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد المجاهد حسن نصر الله ، وذلك عقب تسليمها قيمة الجنبية للجنة المركزية لجمع تبرعات حملة دعم فلسطين، وقيام الأخيرة بتسليم (الجنبية) لإدارة إذاعة سام fm .