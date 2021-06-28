المشهد اليمني الأول

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، ليل الأحد الاثنين، بوقوع هجوم جوي على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر بأن 4 شهداء و3 جرحى سقطوا في قصف للـ الإحتلال الأمريكي على مستودعات للأسلحة والعتاد بالشريط الحدودي بين العراق وسورية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان، “جيش الإحتلال الأمريكي يشن هجمات جوية على منشآت تستخدمها ميليشيات في منطقة الحدود بين العراق وسوريا”.

وأضاف الجيش الإحتلال الأمريكي، أن طائراته هاجمت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق”.

وأضاف البيان أن “هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين” حسب زعمه.

وقالت مصادر عراقية إن “قصفا على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي”.

وأعلنت مصادر عراقية عن أسماء شهداء الحشد الشعبي “من اللواء الرابع عشر” والذين سقطوا خلال الاعتداء الأمريكي وهم:

الشهيد حسين علي عبد الحسين صالح البيضاني

الشهيد كرار سعد حمدان جلوب المحمداوي

الشهيد كرار عبدالعزيز زينل الشبكي

الشهيد محمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي

كتائب عراقية تتوعد أمريكا بحرب مفتوحة ردا على غارات أوقعت شهداء

توعدت كتائب سيد الشهداء في العراق الولايات المتحدة بحرب مفتوحة ، ردا على الغارات التي نفذتها طائرات أمريكية واستهدفت مناطق في الداخل العراقي والسوري .

وقال الكتائب من الآن فصاعدا سندخل في حرب مفتوحة مع الاحتلال الأمريكي ونستهدف طائراته في العراق

وكان أربعة شهداء سقطوا نتيجة لغارات الطيران الحربي الأمريكي على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق عند الثانية من صباح الاثنين .

ونقلت وكالة الانباء السورية عن مراسلها قوله إن العدوان تسبب كذلك باستشهاد طفل وإصابة ٣ مدنيين وأضرار مادية .