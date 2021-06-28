المشهد اليمني الأول

كشف محمد حمود شرف مشرف إذاعة سام إف إم المحلية الحصيلة النهائية التي تم جمعها من مساهمات جمهور الاذاعة في قيمة الجنبية التي تبرع بها عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي.

كشف محمد حمود شرف مشرف إذاعة سام إف إم المحلية الحصيلة النهائية التي تم جمعها من مساهمات جمهور الاذاعة في قيمة الجنبية التي تبرع بها عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي.

وقال حمود شرف أنه تم جمع (١٠٠) مليـون و(٤٥٠) ألف و(٥٠٠) ريال من قيمة الجنـبية مضيفا بانها الحصيلة النهائية لمساهمات جمهور إذاعة سام_FM في قيمة الجنبية والتي تم تلقيها عبر الاذاعة خلال (٣٠) يوماً فقط.

وأعلن أمس ال26 من هذا الشهر آخر يوم لاستقبال المساهمات المالية في قيمة الجـنبية التي اسميت جنـبية ثورة 21 سبتمبر.. والتي ستذهب قيمتها لدعم فلسطين، في حين ستذهب الجنبية بإذن الله لسماحة السيد حسن نصر الله كهدية من أحرار شعبنا اليمني.

وكان محمد علي الحوثي قد تبرع بجنبيته -التي قال إنه لا يجد غيرها- لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وذلك في اجتماع كان يعقده مع مسؤولي حملة “القدس أقرب” في العاصمة والمحافظات لجمع التبرعات النقدية للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي دعا لها قائد الثورة المباركة السيد عبدالملك الحوثي.