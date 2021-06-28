المشهد اليمني الأول

وصف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن السلام في اليمن، بأنها للاستهلاك الإعلامي فقط، لافتاً أن بإمكان الادارة الأمريكية أن تثبت جديتها.

وفي تصريح لـ “المسيرة” اليوم الاثنين، قال الحوثي إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن السلام في اليمن ليست إلا للاستهلاك الإعلامي ولم نشهد أي خطوات ميدانية واقعية تعزز ذلك.

وأضاف محمد علي الحوثي: “أمريكا هي من تشن العدوان على الشعب اليمني وتواصل قصفه بالطائرات وفرض الحصار المطبق عليه وتحتل عبر أدواتها في المنطقة أجزاء من اليمن “.

ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن بإمكان الادارة الأمريكية أن تثبت جديتها بخصوص السلام من خلال التوقف عن شن الغارات ورفع الحصار عن واردات الغذاء والدواء والوقود.