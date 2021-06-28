المشهد اليمني الأول

فنّدت صفحة فلسطينية بموقع “تويتر”، تصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، والتي نفى فيها وجود عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني، شاركوا بقمع الاحتجاج السبت، على اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وشهدت الفعالية الاحتجاجية في رام الله مساء الأحد، قمعا لليوم الثاني على التوالي، المنددة بتجاوزات الأجهزة الأمنية على المتظاهرين السلميين وبمقتل المعارض نزار بنات.

وأطلق صحفيون هاشتاغ “التغطية مستمرة” ردا على القمع ضدهم واستهدافهم بشكل متعمد لمنع تغطية ما يحصل من اعتداء الأمن بلباس رسمي ومدني على المتظاهرين السلميين.

واعتدت أجهزة أمن السلطة في رام الله، مساء السبت، على المتظاهرين المحتجين على مقتل الناشط نزار بنات، وقمعتهم بقوة، في مشاهد أثارت تنديدا كبيرا.

واستخدمت الشرطة والمدنيون التابعون لها القوة ضد الصحفيين، حيث أصيب عدد من الصحفيات بجروح جراء ضربهم وسحلهم.