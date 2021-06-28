المشهد اليمني الأول

يتواصل قطار التطبيع في العديد من الجوانب بين الإمارات العربية المتحدة و احتلال العدو الإسرائيلي، حيث وقعت اتفاقية شراكة بين مؤسسة إعلامية إسرائيلية وأخرى إماراتية.

ووقعت شبكة “i24news” التلفزيونية الإسرائيلية، والتي” تتخذ من احتلال العدو الإسرائيلي مقرا لها، اتفاقية شراكة مع مجموعة “Motivate Media Group” ، وهي شركة إعلامية إماراتية مقرها دبي”، بحسب ما ذكره موقع الشبكة الإسرائيلية.

وذكر الموقع، أن شبكة “i24news” مملوكة لرجل الأعمال الملياردير الإسرائيلي-الفرنسي، باتريك دراهي، الذي تشمل اهتماماته الأخرى شركة الاتصالات الفرنسية “ألتيس” ودار مزادات “سوثبيز”.

ونوه إلى أن مذكرة التفاهم مع “Motivate “هي واحدة من عدة شراكات وقعتها الشبكة الإسرائيلية في الإمارات، كما دخلت في شراكة مع أبو ظبي للإعلام ودبي للإعلام، صحيفة “أخبار الخليج”، ومزودي خدمات الاتصالات ووزارة السياحة في دبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشبكة “i24news”، فرانك مالول، أن شبكته “وافقت على فتح مكتب لها في مدينة دبي الإعلامية، وهي أول شركة إسرائيلية تقوم بهذه الخطوة”.

وقال مالول : “أنا وإيان فيرسيرفيس نتشارك نفس الرؤية، عندما يفكر في”Motivate ” فإنه يفكر حول الطباعة، ديجتال، والمناسبات, أنا افكر حول البث، الديجتال والمناسبات، لذلك يمكنك أن ترى أن هذه الشراكة مكملة بين الطباعة والبث، ونحن أقوى معا في مجال الديجتال ويمكننا أن ننظم مناسبات معا سوية”.

وذكر أن الشركاء “اتفقا من حيث المبدأ العمل على المشاريع ذات العملية التجارية المشتركة”.

وقال فيرسيرفيس: “بعد أن تشرفت بمشاهدة التطور المذهل للإمارات، اعتدت على المفاجآت، ولكن من يمكنه أن يتخيل توقيع تطبيع في شهر آب/ أغسطس الماضي، والفرص التي يمكنها أن تفتحها لنا جميعا؟”.

وأضاف: “استراتيجية الشركة مع الشبكة الإسرائيلية، وفرصة العمل مع فرانك وفريقه، أحد أكثر التطورات الجديدة إثارة لمجموعتنا على مدار سنوات، ونحن جميعا سعداء ومتحمسون أن نلعب دورا في هذه القصة التي تتكشف”، بحسب تعبيره.

ونبه الموقع إلى أن “اتفاقيات مالول الإماراتية تأتي بعد أقل من عام من اتفاقية التطبيع التي توسطت خلالها الولايات المتحدة بين الإمارات وإسرائيل”.

وزعم مالول أن شبكته توجد في الإمارات من أجل “إقامة روابط قوية وربط إسرائيل حقيقة مع الشرق الاوسط الجديد وربط الشرق الأوسط الجديد حقيقة مع إسرائيل”.

وكشف أن “شخصيات مؤثرة وهامة داخل إسرائيل، حرصت على استخدام منصة”i24news” (ناطقة بالعديد من اللغات منها العربية)، كمنصة للوصول لجماهير دول مجلس التعاون ، ونحن لدينا الكثير من السياسيين ورجال الأعمال، والكثير من المؤثرين من أصحاب الرأي الذين يطلبون الظهور في بثنا على الهواء وأن يكونوا في منصة الخليج (الفارسي)”.