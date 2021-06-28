المشهد اليمني الأول

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، بأشد العبارات العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف الحدود العراقية – السورية فجر اليوم، وأسفر عن إستشهاد عدد من المرابطين.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له مساء اليوم، أن هذا الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش والذي يثبت بجلاء مدى الارتباط الوثيق بين هذه العناصر الإجرامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها التدميرية الرامية إلى إغراق العراق وسوريا في هذه المشاريع الظلامية وتمكين سيطرتها على مقدرات وثروات هذه الشعوب واحتلال بلدانها .

وأشاد البيان بالمواقف القوية الرسمية أو الشعبية العراقية في مواجهة مشاريع الشيطان الأكبر المتمثل في أمريكا وربيبتها إسرائيل .. متقدما بأحر التعازي للحشد الشعبي ولأسر الشهداء الأبطال وللشعب العراقي.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات الاجرامية الأمريكية لن تزيد الشعب العراقي إلا قوة وصلابة كما أن هذه الاعتداءات تؤكد على صوابية الخط الذي يمضي فيه الشعب العراقي وهو مشروع التحرر والاستقلال في الدفاع عن أرضه وكرامته حتى يتحقق النصر الكبير المتمثل في طرد الاحتلال من كل البلاد العراقية .